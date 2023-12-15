نقابة صيادلة القاهرة تنظم حفلا لأداء 600 صيدلى قسم مزاولة المهنة

كتبت ـ آية دعبس

نظمت نقابة صيادلة القاهرة ، حفلا لأداء القسم لأكثر من 600 صيدلي من صيادلة القاهرة، بحضور لفيف من عمداء كلية الصيدلة والعلماء الصيادلة المتميزين من أساتذة كلية الصيدلة، والدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم أعقبه النشيد الوطني، وألقي الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ كلمة رحب فيها بالحضور ووجه التحية لكل الخريجين الجدد دفعة 2023، وأشار في كلمته إلى اعتزازه بمهنته وبالدور الخالد الذي قام به الصيادلة علي مستوى الجمهورية خاصة في أزمة كورونا ورحب بانضمام الصيادلة الجدد لنقابة صيادلة القاهرة وضرورة التواصل مع النقابة خاصة بعد أن أصبح لصيادلة القاهرة مقر يليق بهم.

وألقي الدكتور أيمن الخطيب كلمته والتي أشار فيها إلى اعتزازه بكونه صيدلي وأستاذ في كلية الصيدلة جامعة القاهرة وأنه دائما وأبدا فخور بمهنته.

وأكد الحضور ضرورة الاستمرار في التعلم والاجتهاد في العمل حتي يتميز الصيدلي في أي مجال تختاره سواء صيدلي مجتمعي أو صيدلي يعمل بالأبحاث والتطوير في مصانع الأدوية، فضلا عن العمل علي تطوير الذات لتصبح أكثر قدرة علي الإنتاج في أي مجال تختاره.

وشارك أعضاء مجلس نقابة صيادلة القاهرة في هذا العرس النقابي وعلي رأسهم الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، رضا مراد وكيل المجلس، جمال بشندي الأمين العام، عماد ميخائيل أمين الصندوق، البدرى الهوارى عضو المجلس، محفوظ رمزي عطيه رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة.

وقدم الصيادلة الموهوبون فاصلا من الفقرات الفنية نالت إعجاب الحاضرين أعقب ذلك أداء اليمين للصيادلة الجدد.