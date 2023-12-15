نصائح صحية لتقليل الشعور بالجوع بعد التمرين.. حافظ على رطوبة جسمك

كتبت فاطمة ياسر

بعد الذهاب للصالات الرياضية والتمرن بشكل شاق قد تشعر بزيادة الرغبة فى تناول الطعام والإفراط، والسبب في هذا الأمر يرجع إلى زيادة حرق السعرات الحرارية، وأيضا بسبب الاستجابات الفسيولوجية المختلفة لممارسة الرياضة، والتي قد تشمل الطاقة.

ولكن الإسراف في تناول الطعام بعد ممارسة الرياضة قد يضيع عليك فوائدها، وخاصة في حالة عدم تناول طعام صحي، وفقا لموقع healthshots. أبرز النصائح لتقليل الشعور بالجوع بعد التمرين - قم بالتمرين قبل تناول وجبتك الكبيرة التوقيت الجيد هو المفتاح للحد من الجوع بعد التمرين، ولذا يمكنك جدولة ميعاد تمرينك قبل إحدى وجباتك الرئيسية، فإذا كنت تمارس الرياضة في الصباح، تناول وجبة خفيفة صغيرة عند الاستيقاظ وتناول وجبة إفطار أكبر بعد تمرينك الصباحي. -حافظ على رطوبة جسمك طوال التمرين يعد الترطيب أمرًا ضروريًا لتحقيق الأداء الأمثل ويمكن أن يساعد في إدارة الجوع بعد التمرين، فشرب السوائل قبل وأثناء وبعد التمرين يساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليت ويشير إلى احتياجات الجسم من الترطيب، فإن تناول كوب من الماء مباشرة بعد ممارسة الرياضة يمكن أن يساعدك على التمييز بين العطش والجوع، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام . - اختر وجبة متوازنة قبل التمرين إن تزويد جسمك بوجبة متوازنة قبل التمرين يمكن أن يوفر طاقة طويلة المدي، ويقلل الرغبة في الإفراط في تناول الطعام بعد التمرن، فقم بتضمين مزيج من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في وجبتك قبل التمرين لضمان إطلاق ثابت للطاقة أثناء روتين التمرين.