موسم سياحى مميز.. الأفواج الأجنبية تستمتع بسحر الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يعيش سياح العالم أجواء شتوية مميزة فى قلب محافظة الأقصر، المدينة السياحية والأثرية الأشهر فى العالم فى الموسم السياحى الشتوى، ويؤكدون على عشقهم لمصر والحضارة الفرعونية القديمة بارتداء الملابس التي تظهر عليها تلك الحضارة المميزة لإلتقاط الصور التذكارية بها فى المعالم الأثرية خلال جولاتهم داخلها.

وفي هذا الصدد يقول محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، إن التنوع الكبير الذي تشهده محافظة الأقصر فى المزارات السياحية والآثرية يساهم فى جذب أكبر للسياح من حول العالم وحول مصر فى فصل الشتاء، حيث تضم المراكب النيلية والفنادق العائمة والثابتة المنتشرة حول المحافظة وتضم كافة وسائل المتعة والترفيه، بجانب المعابد والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة ورحلات السياحة بالحنطور والمغامرة بالبالون الطائر وغيرها من وسائل الاستمتاع والبهجة لضيوف الأقصر.

ويضيف محمد عثمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه مع دخول الموسم السياحى الشتوى تقدم شركات السياحة باقات متنوعة من المتعة والبهجة للضيوف بتوفير حجوزات فى الفنادق المختلفة بدءاً من الـ5 نجوم وحتى الموتيلات الصغيرة والفنادق منخفضة الأسعار، لضمان المتعة للجميع والتواجد لعدة أيام للاستمتاع بالمزارات السياحية والأثرية فى شرق وغرب الأقصر، مؤكداً على أن الأقصر تفتح ذراعيها لكافة ضيوفها مع قدوم الليالي الشتوية المقبلة وتعدهم بأيام لا تنسى في العمر بالاستمتاع داخلها وصنع ذكريات متميزة تعيش لأبنائهم وأحفادهم مستقبلاً، موضحاً إنه يتم دعم السياح عبر توفير عروض الأسعار للضيوف والسياح لزيارة المعالم الأثرية المختلفة التى توجد فى شرق وغرب محافظة الأقصر، والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:- (معابد الكرنك – معبد الأقصر – معبد مونتو بالطود – معبد حتشبسوت بالدير البحرى – معبد الرامسيوم – تمثالى ممنون – معبد هابو – تمثالى ممنون – معبد إسنا – دير المدينة – مقابر وادى الملوك والملكات – مقابر النبلاء – متحف التحنيط – متحف الاقصر)، والتى تجذب الآلاف من السائحين في كل عام لزيارتها من مختلف أنحاء العالم.



استمتاع السائحين فى تمثالى ممنون بالبر الغربى



استمتاع السياح داخل مقابر ملوك الفراعنة



اقبال السياح على مقابر وادى الملوك والملكات



إقبال كبير من السياح على معابد الكرنك



السياح خلال زيارتهم لمقابر ملوك الفراعنة



السياح يستمتعون بزيارة المعالم الأثرية فى الأقصر



جانب من زيارات السياح فى معبد الملكة حتشبسوت



زيارات السياح فى معابد الأقصر



زيارات السياح لمعبد الملكة حتشبسوت



زيارة السائحين فى مقصورات معبد حتشبسوت