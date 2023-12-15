مكتب نتنياهو: 132 إسرائيليا محتجزون بغزة.. منهم 112 على قيد الحياة

كتب محمد شعلان

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك 132 إسرائيليا محتجزون بغزة 112 منهم على قيد الحياة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.