مكتب نتنياهو: 132 إسرائيليا محتجزون بغزة.. منهم 112 على قيد الحياة

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك 132 إسرائيليا محتجزون بغزة 112 منهم على قيد الحياة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
مكتب نتنياهو: 132 إسرائيليا محتجزون بغزة.. منهم 112 على قيد الحياةالجمعة، 15 ديسمبر 2023 01:14 م
نتنياهو
كتب محمد شعلان
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