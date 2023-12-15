اليوم السابع
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مكتب نتنياهو: 132 إسرائيليا محتجزون بغزة.. منهم 112 على قيد الحياة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 01:14 م
مكتب نتنياهو: 132 إسرائيليا محتجزون بغزة.. منهم 112 على قيد الحياة نتنياهو
كتب محمد شعلان

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أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك 132 إسرائيليا محتجزون بغزة 112 منهم على قيد الحياة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.







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