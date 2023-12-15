مقتل شخصين فى مشاجرة بالقليوبية

محمود عبد الراضى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم ووجود متوفيان ومصابان .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص ، مصابين برش خرطوش ووفاة إثنين منهم إثر إصابتهما) طرف ثان (مالك محل أحذية ونجليه) "جميعهم مقيمين بدائرة القسم" لخلافات بينهم، تطورت لمشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش تجاه الطرف الأول مما أدى لحدوث الإصابات المُشار إليها التى أودت بحياة إثنين منهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية من ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم السلاح المستخدم (بندقية خرطوش وطلقتين)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.