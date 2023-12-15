مظاهرات فى تل أبيب بعد قتل الاحتلال أسرى إسرائيليين بالخطأ فى قطاع غزة

وكالات

قالت القناة الـ12 العبرية إن عائلات الأسرى الإسرائيليين خرجت فى مظاهرات بعد إعلان وزارة الدفاع فى حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قتل 3 أسرى عن طريق الخطأ فى قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون حكومة الاحتلال بإبرام صفقة تبادل أسرى على الفور ووقف الحرب على قطاع غزة.

وفى وقت سابق، علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مقتل الجيش الإسرائيلى 3 أسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، بالقول إن "مقتل الأسرى الثلاثة مأساة فوق الاحتمال، وإسرائيل بأكملها فى حداد هذا المساء".

واعترفت قوات الدفاع الإسرائيلية بارتكاب خطأ فادح، مؤكدة مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال فى منطقة الشجاعية.

ووقع الحادث عندما حددت قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الرهائن يمثلون تهديدًا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت.

وأصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلى بيانا قال فيه: "خلال عمليات التفتيش في المنطقة التي وقع فيها الحادث، ظهرت شبهة حول هويات المتوفين، وتم نقل جثثهم إلى الأراضي الإسرائيلية لفحصها، وبعد ذلك تم التأكد من أنهم كانوا ثلاثة رهائن إسرائيليين".

الرهينتان اللتان تم التعرف عليهما هما يوتام حاييم، الذي تم اختطافه من كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر، وسامر تالالكا، الذي تم اختطافه من كيبوتس نير عام في نفس اليوم. وتم إخطار عائلة الرهينة الثالثة، وتم احترام طلبها عدم الكشف عن هويتها، كما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.

أعرب جيش الإحتلال الإسرائيلى عن أسفه العميق إزاء الحادث، وقدم تعازيه القلبية للعائلات المتضررة. وشدد جيش الدفاع الإسرائيلى على التزامه بالمهمة الوطنية المتمثلة في تحديد مكان الأفراد المفقودين وضمان العودة الآمنة لجميع الرهائن.