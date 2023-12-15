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مراسلة القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى إسرائيلى كثيف يستهدف شمال غزة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 10:47 ص
مراسلة القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى إسرائيلى كثيف يستهدف شمال غزة الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف المناطق الشمالية في غزة وأن المستشفيات الميدانية بغزة تستقبل أعدادا كبيرة من الجرحى.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.







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