محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات والخريجين بإحدى المدارس

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، فعاليات الحفل السنوي الذي تقيمه مدارس السلام بحى الكوثر؛ لتكريم أوائل الشهادات والخريجين من طلاب المدرسة، للعام الدراسي 2022/2023.

حضر الحفل أحمد سامي القاضى نائب محافظ سوهاج، والنائب زكريا حسان والنائب شعبان لطفي والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة غادة الضبع، والنائبة نانسي نعيم أعضاء مجلس النواب، وفريدة سلام رئيس حي الكوثر، والمهندسة نسرين منجد مدير المدرسة، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية، والطلاب، وأولياء الأمور.

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بالمشاركة في تكريم المتفوقين والخريجين بالمدرسة، مشيدا بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه طلاب المدرسة أثناء الفقرات التى قدموها، مقدما التهنئه للطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد طوال العام، لافتا إلى أن قطاع التعليم من أهم الأولويات التى تضعها القيادة السياسية في بؤرة اهتماماتها.

وعلى هامش الحفل قام محافظ سوهاج بتفقد معرض اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية لطلاب المدرسة، مجموعة من الفقرات الفنية والإستعراضية، والأفلام التسجيلية، قدمها طلاب المدرسة، وعقب انتهاء الفقرات تم تكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهم.