محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات بمراكز جرجا والبلينا والمنشأة

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لليوم الثالث على التوالي، سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمختلف مراكز المحافظة، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وشملت جولة المحافظ اليوم تفقد لجان "مدرسة مؤسسة السمطا بالبلينا، ومدرسة الشهيد طيار أسامة إسماعيل بجرجا، ومدرسة عمر بن عبد العزيز بالمنشاة، ومدرسة أولاد نصير الابتدائية بمركز سوهاج، ومدرسة ساحل طهطا الابتدائية بطهطا، ومدرسة الثانوية بنات بطما".

واطمأن محافظ سوهاج على انتظام سير الانتخابات وتوفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية وخاصة كبار السن وذوى الاعاقة، مؤكدا أن هناك زيادة في أعداد الناخبين وانتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثالث على التوالي، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الايجابية لاختيار رئيسهم، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وقال المحافظ إن جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة انتظمت دون حدوث أي معوقات حتى الآن، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز لليوم الثاني، مشيرا أن هناك إقبالا ملحوظا على اللجان الانتخابية بالقرى والمدن.

كانت اللجان الفرعية في محافظة سوهاج قد فتحت أبوابها وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية

وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنًا.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، على رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، كما تم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وجهزت المحافظة، غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.