محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الطرق بالأحياء

كتبت - مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إجراء جولة ميدانية اليوم الجمعة بعدد من الأحياء للوقوف على الحالة العامة للطرق ومتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وتواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوى واردة من المواطنين وأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة منظومة النظافة وشركات الجمع السكني ومواصلة جهود رفع كفاءة حالة النظافة والتجريد بالشوارع ومنع تواجد أى بؤر للمخلفات.

واطلع المحافظ على جهود مواجهة مخالفات البناء وإزالتها، والتي ضمت ضبط وإزالة مخالفه بناء بدون ترخيص بعقار رقم 63 بشارع المدارس المتفرع من شارع مستشفى الصدر بحي العمرانية مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

ورافق المحافظ خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء أحياء العجوزة والدقى ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.