وقال منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" الخميس- إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان ناقش خلال زيارته لإسرائيل تحول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "في المستقبل القريب نحو عمليات أقل شدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تبذل كل ما بوسعها للتوصل إلى هدنة إنسانية جديدة لاستعادة باقي الرهائن في غزة.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك ثلاثة شروط أمام حماس لإنهاء الحرب متمثلة في إلقاء السلاح وتسليم المتورطين في الهجوم على إسرائيل والإفراج عن الرهائن.

وأكد أن بلاده تتفهم أن حل الدولتين يبدو بعيد المنال في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر.