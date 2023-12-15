فصل التيار الكهربائى عن قرية نهطاى فى الغربية غدا لمدة 3 ساعات

فصل التيار الكهربائى عن قرية نهطاى فى الغربية 3 ساعات غدا

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع كهرباء شرق الغربية عن فصل التيار الكهربائى عن قرية نهطاى بالكامل غدا السبت، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة.

وأضافت الشركة أن الفصل سيشمل قرية نهطاى بالكامل وبعض الشوارع بالمجلس القروى، مناشدة سكان تلك المنطقة والمستشفيات والمخابز توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

وشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات الماضية بشكل عام، وبالنسبة لشبكة نقل الكهرباء بشكل خاص، حيث خصصت الدولة المصرية ما يقرب من 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء منذ يوليو 2014 وحتى الآن بنسبة زيادة تصل إلى 150% عن السابق.

وتمكنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم فى الشبكة، ما ساهم فى تحسين الاستجابة والاستقرار، وبفضل هذه التطورات، تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وتم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

وتعد شبكة نقل الكهرباء فى مصر حاليا تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، وهو ما جعلها تنجح فى القضاء على مشاكل أهالى الصعيد من الانقطاعات المتكررة الناتجة عن ضعف الجهد وتهالك خطوط النقل.