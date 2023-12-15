طفرة فى عوائد السياحة.. ارتفاع فى إيرادات الفنادق وزيادة سعر الليلة

كتب ـ هانى الحوتى

كشفت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن تأثير تحسن قطاع السياحة على إيرادات الفنادق ، وزيادة سعر الليلة الفندقية في مصر، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مما انعكس على زيادة أسعار أسهم الشركات العاملة في القطاع السياحي.

وارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى مصر إلى 11 مليون سائح خلال أول 9 شهور من عام 2023 بنسبة نمو 20% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتستهدف استقبال 15 مليون سائح خلال العام الجاري.



البحر الأحمر حققت فنادق الجونة، المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، زيادة في نسبة الإشغال لتصل إلى 72% خلال فترة التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 69%، كما ارتفع متوسط سعر الغرفة ليصل إلى 2840 جنيها لليلة بنسبة زيادة 87.8%، ومثل الأجانب نسبة 81% من إجمالي نسبة الإشغال في الجونة.

وفي طابا، زادت نسب الإشغال إلى 45% خلال فترة التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 28%، وارتفع متوسط سعر الغرفة إلى 1619 جنيها بنسبة زيادة 135.7%، ومثل الأجانب 72% من نسبة الإشغال، ويملك سميح 6 فنادق في طابا، تعمل 3 فنادق منها بطاقة فندقية 1323 غرفة.

وانعكس تحسن السياحة على زيادة إيرادات الفنادق بنسبة 111.5% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال فترة التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفع صافي ربح الفنادق قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 969.6 مليون جنيه بزيادة 168%.



وسط البلد أما بالنسبة لفنادق وسط البلد، ارتفعت نسب إشغال فندق النيل ريتز كارلتون-المملوك لإحدى الشركات الحكومية- إلى 76%، وارتفاع متوسط سعر بيع الغرفة لتصل إلى 280 دولارا مقارنة بـ228 دولارا، كما ارتفع متوسط سعر بيع الغرفة بالجنيه لتصل إلى 7174 جنيهًا مقابل 3759 جنيهًا بنسبة نمو 30%، وفقًا لبيانات شركة مصر للفنادق، عن الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 30 يونيو عام 2023.

وانعكست هذه النتائج على تحقيق فندق النيل ريتز كارلتون إيرادات بلغت 958 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 30 يونيو عام 2023، بزيادة 425 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، بنسبة نمو 83%، ووزعت إيرادات فندق النيل ريتز بين 660.4 مليون جنيه خلال عام 2022/2023 مقابل 331 مليون جنيه خلال العام السابق 2021/2022، وبلغت إيرادات كازينو الألعاب 302.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وتمتلك شركة مصر للفنادق-وهي إحدى الشركات الحكومية المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام- فندقي النيل ريتز كارلتون بطاقة 331 غرفة وجناح على مساحة 46 ألف متر مربع بميدان التحرير، وسفير دهب بطاقة 160 غرفة وجناح على مساحة 84 ألف متر مربع بمدينة دهب.

كما حققت فنادق مجموعة طلعت مصطفى القابضة "فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكي" إيرادات بلغت حوالي 2.67 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.48 مليار جنيه بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة نمو 80.5%.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة 4 فنادق في القاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية بأكثر من 1,041 غرفة فندقية تديرها علامتا فورسيزونز وكمبينسكي، كما تعمل حاليًا على إضافة 940 غرفة فندقية، من خلال افتتاح 3 فنادق تحت الإنشاء حاليًا في مدينتي والأقصر ومرسى علم.

وتعمل على الاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق الإدارة لـ7 فنادق حكومية مملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وهم: (فندق سوفتيل أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وفندق سوفتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسل الإسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس، وفندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام)، وسينتج عن عملية الاستحواذ عند إتمام هذه الصفقة وصول محفظة المجموعة إلى 15 فندقًا بإجمالي 5 آلاف غرفة متضمنة المشروعات قيد الإنشاء والتطوير.