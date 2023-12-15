صحة القليوبية تعلن توفير 10 أجهزة أشعة لمستشفيات المحافظة خلال 3 أشهر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية ، بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن أجهزة الأشعة التي تم توفيرها لمستشفيات القليوبية خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تقدم الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، بخالص الشكر والتقدير لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سهام السعدني مدير عام الإدارة العامة للأشعة، لحرصهم علي الارتقاء بمستوي الخدمات العلاجية للمواطنين.

وكشفت المديرية، أنه تتمثل هذه الأجهزة في، جهاز اشعة ثابت وجهاز تحميض رقمى CR بمستشفي صدر شبين القناطر، وجهاز سونار لوجيك p7 ثلاثي بروب بمستشفي شبين القناطر، وجهاز سونار لوجيك p7 ثلاثي بروب بمستشفي صدر 23 يوليو.

وتابعت، أنه من بين الأجهزة أيضا جهاز عمليات C-ARM، وجهاز سونار لوجيك p7 ثلاثي بروب مستشفي القناطر الخيرية، وجهاز تحميض رقمى CR بمستشفي بهتيم المركزي، و4 أجهزة سونار اثنين بروب بمركز طبي المستقبل والترفيهي، والحرية 2، والحي الثامن بالعبور، وجهاز أشعة ثابت بالعمار.

يأتي هذا برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية، والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات، وبالتنسيق مع الدكتورة سارة عادل، ومحمود فتحي مسئولي الأشعة بالمديرية.