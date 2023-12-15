اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 04:59 ص
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سريع الهضم ويقوى المناعة.. تعرف على فوائد الفجل

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 04:00 ص
سريع الهضم ويقوى المناعة.. تعرف على فوائد الفجل فواائد الفجل- أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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الفجل يعد من الخضراوات ذات المذاق الخاص، كما أنه يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية بسبب ما يحتويه من عناصر غذائية مهمة، ولذا تناولك له يمدك بالكثير من الفوائد ، وذلك وفقا لموقع hindustantimes
 
فالفجل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، مثل الألياف والكالسيوم والمغنسيوم والعديد من الفيتامينات الهامة للجسم، 
ويساعد بشكل ملحوظ في فقدان نسبة عالية من الوزن الزائد، لأنه منخفض السعرات الحرارية، ولذا فهو خيار غذائي رائع لمتبعي الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد. 
 
كما أن الفجل يساعد في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، لأنه سريع الهضم، فعند تناولك له يقلل الشعور بالإصابة بالانتفاخ أو التعرض لمشاكل الجهاز الهضمي، ولذا إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي فهو حل أمثل لك، كما أنه يساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم. 
 
كما يعد خيارا غذائيا رائعا، يساهم بشكل جيد في الشعور بالدفء خلال فصل الشتاء، فعند تناولك له فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة لمواجهة برودة فصل الشتاء. 
 
وأخيرا أوضح التقرير، أن تناول الفجل يساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من التعرض لارتفاع نسبته، لأنه غني بالألياف المهمة للجسم، كما أنه يحتوي علي مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، وجميع هذه العناصر هامة لصحة الجسم بشكل عام. 
 
 






الفجل

فواائد الفجل

الفجل في الشتاء




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