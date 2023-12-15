زوج يطالب زوجته برد مملتكاته بعد استيلائها على ممتلكاته.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبي

لاحق زوج زوجته بدعوى تعويض ودعوى نشوز، وجنحة سب وقذف، أمام محكمة القاهرة الجديدة للأسرة والجنح والتعويضات ، واتهمها بتدمير حياتي وتخططيها وتحايلها لسرقة ممتلكاته، وطالب بحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وكذلك إلزامها بسداد تعويض مادى عما لحق بها من أضرار بإجمالي مليون و600 ألف جنيه.

وأكد الزوج بدعواه: "زوجتي بعد عام من زواجنا وجدها تنفصل عني، واكتشفت تزويرها أوراق رسمية والاستيلاء علي منزل الزوجية والشركة المملوكة لي برفقة نجل خالتها، لتدمر حياتي بعد زواج استمر 12 شهر فقط".

وتابع الزوج:" زوجتي كانت تعمل بشركتي منذ 8 سنوات وكانت تجمعني معها علاقة طيبة وبعد طلاقي وقفت بجواري ووقعت في حبها وارتبط بها والنتيجة كانت خسارتي عائلتي وكل ممتلكاتي بعد أن تعرض للنصب علي يديها، بخلاف الضرر المعنوي الذى لحق بي بسبب تحايلها علي وغشها وتدليسها وفقا للوراق المقدمة للمحكمة".

وأكد:" لاحقتها بدعاوي حبس، وتصديت لعنفها وانقلبت حياتي رأسا على عقب بسبب تصرفاتها ، وتعدت على بالضرب المبرح برفقة نجل خالتها، ونست ما قدمته لها خلال مدة زواجنا بعد منحها كل ما طلبته مني، لأعيش كابوس بسبب تصرفاتها الجنونية وأنا مهددة من قبلها وعائلتها وتحايلهم لإلصاق اتهامات كيدية بي بواسطة الشهود الزور ".

والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الإنفاق.

ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الإنفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة ومرض البرص، الزواج من أخرى.