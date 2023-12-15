هندسة المنصورة الجديدة تنظم زيارة للمعالم الإسلامية والتاريخية بالقاهرة.. صور

الدقهلية - محمد الحبشي

نظمت كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، زيارة طلابية لزيارة أهم معالم العمارة الإسلامية بالقاهرة التاريخية، ممثلة في "مسجد محمد علي الكبير بالقلعة- مسجد الناصر محمد بن قلاوون- مسجد الرفاعي - مسجد السلطان حسن"، بالإضافة إلي نماذج العمارة الفرعونية، واليونانية، والقبطية، والإسلامية، في المتحف القومى للحضارة المصرية

جدير بالذكر أن مثل هذه الفعاليات العملية بكلية الهندسة، تأتى حرصا علي تعظيم الاستفادة لطلابها مهندسي المستقبل فى ربط الجانب العلمى بالجانب العملى، حيث شارك جميع طلاب كلية الهندسة ببرنامج العمارة بمختلف مستوياتها فى الزيارة ضمن مقررات تاريخ العمارة خلال الفصل الدراسي الحالي حيث كانت المساجد التي تم زيارتها تمثل عصور إسلامية مختلفة مثل العصر المملوكي، والعثماني، والحديث وكذلك نماذج متنوعة من المساجد متعددة القباب وذات الإيوانات وذات الأفنية

واستطاع الطلاب من خلال زيارة متحف الحضارات، رؤية مصر عبر العصور القديمة، ابتداءا من العصر الحجري للفرعوني واليوناني وحتي العصر الحديث وذلك تاكيدا علي ما تم دراسته من العصور القديمة المختلفة.

وتم عقد مسابقة طلابية للتصوير الفوتوغرافي، لمعالم القاهره التاريخيه بين الطلاب المشاركين بالفعاليات علي اكثر من مرحله للتقيبم وجاري التقييم النهائي للمسابقه للاعلان عن المبدعين من ابناء هندسه المنصوره الجديدة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق، عميد كليه الهندسة وأستاذ العماره والتصميم البيئي، وأشراف الدكتورة سارة البهلول، مدير برامج الكلية، والدكتور محمد الدبوسى، والدكتورة علياء عباس، مدرسى العماره بهندسة المنصورة الجديدة .

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