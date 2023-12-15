اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 01:49 ص
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رئيس جهاز البيئة: cop28 اعتمد حوالى 20 قرارا للعمل البيئى فى منطقة المتوسط

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 01:00 ص
رئيس جهاز البيئة: cop28 اعتمد حوالى 20 قرارا للعمل البيئى فى منطقة المتوسط الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة
كتبت منال العيسوي

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اكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن مؤتمر المناخ بدبى cop28 عن اعتماد حوالى عشرون قراراً معني بكافة مجالات العمل البيئى فى منطقة المتوسط.
 
وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أغلب هذه القرارات تتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية، كما تم تقييم الأنشطة والميزانية للعامين الماضيين واعتماد القرار الخاص بذلك.
 
وأشار أبو سنة إلى أن المؤتمر الذى انتهت فعالياته 12 ديسمبر بدبى ناقش موقف المساهمات السنوية للدول الأعضاء، وتم التطرق لعدد من القضايا الفنية ذات الصلة بالبيئة البحرية منها ما يتعلق بالمحميات البحرية.






البيئة

المتوسط

المحميات البحرية

تغير المناخ

الإدارة الساحلية

العمل المناخى



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