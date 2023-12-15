وقال السفير الذوادي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إنه بطبيعة الحال يتم قياس عدد الناخبين والإقبال بدراسات معينة، ولذلك وجدنا هذا الحشد الكبير من الناخبين الذي أشادت به وسائل الإعلام والمراقبون والمعنيون بعملية الانتخابات في كل الأقطار العربية والدولية ".

وأضاف أن جمهورية مصر العربية وفرت كل التسهيلات والتحضيرات السابقة لنجاح الانتخابات وكيفية تعامل الأجهزة المختلفة معها، منوها بالدور الهام لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في عملية التنوير.

وأكد رئيس البعثة أن وسائل الإعلام المختلفة قامت بدور كبير تزامنا مع كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية التي قامت بدورها في سبيل إنجاح هذه الانتخابات، وكانت النتيجة كما شاهدنا جميعا الإشادة الكبيرة من كافة الأطياف والدول.

وتابع "الذوادي ": "التقينا بالكثير من المراقبين والمحللين الذين أشادوا بالإنجازات التي تحققت في تلك الانتخابات، فهنيئا لمصر وللجهات الرسمية والأهلية التي قامت بهذا الدور".

يشار إلى أنه جرى نشر المتابعين من بعثة جامعة الدول العربية خلال أيام الاقتراع الثلاثة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024،في ست محافظات داخل الجمهورية وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، وزارت فرق البعثة خلال أيام الاقتراع 507 لجان اقتراع متضمنة لجان للوافدين وتواجدت في 356 مركز اقتراع في المحافظات.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد وجه بتشكيل بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد للجامعة، وعضوية مجموعة من المتابعين ذوي الخبرة من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى 12 جنسية عربية هي: مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، جمهورية جزر القمر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، المملكة المغربية.

وستصدر البعثة تقريرها النهائي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لترفعه للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ليتم إرساله لاحقاً إلى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.