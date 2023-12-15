حياة كريمة فى قنا.. قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قوص

قنا ـ صابر سعيد

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 946 مواطنا فى 7 تخصصات طبية بواقع " 235 حالة باطنة، 30 حالة جراحة، 85 حالة أمراض نساء وتوليد ، و 212 حالة طب أطفال، و 251 حالة عظام و 38 حالة تنظيم الأسرة، و 99 حالة أسنان "، وصرف العلاج لهم بالمجان ، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 88 حالة ، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لحالتين، و 77 حالة موجات صوتية و 25 حالة أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 30 حالة، وإجراء 29 خلع أسنان وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 94 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.