صحة قنا: تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بقرية رفاعة اليوم

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية رفاعة، التابعة لإدارة قوص الصحية، وذلك اليوم الخميس.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان، كذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها.

وداعا بدران، المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، في إطار قافلة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.