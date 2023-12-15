تعرف على أماكن بيع السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو فى بورسعيد

يقدم "اليوم السابع" خدمة لمتابعيه فى محافظة بورسعيد، من خلال توضيح الأماكن التى يتم فيها بيع السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة محافظ بورسعيد لتخفيض الأسعار.
وحددت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أماكن متعددة بالأسواق والمنافذ وسلاسل المحال التجارية عناوينهم كالآتى..
1- البزار الجديد أمام سوق السمك الحضارى الجديد بشارع الصباح - العرب .
2- منافذ أمان أمام قصر الثقافة - المناخ .
3- منافذ أمان بسوق على - الزهور .
4- منافذ أمان بمساكن عثمان - الزهور .
5- منافذ أمان - بالعبور - بورفؤاد
6- بعض المحال التجارية نطاق منطقة أبراج محمد على - بورفؤاد
7- كا البدالين التموينيين - بالجنوب
بالإضافة إلى 6 منافذ بيع أخرى خاصة بالشركة العامة لتجارة الجملة، وعناوينهم كالآتى..
1- منفذ النصر - مجمع التنمية الحضارية .
2- دلتا ماركت النورس شارع عاطف السادات مساكن اللوتس طرح البحر .
3- دلتا ماركت مصطفى كامل شارع مصطفى كامل والورشة .
4- مجمع العبور مساكن العبور بجوار صيدلية شادى بورفؤاد .
5- مجمع هيئة قناة السويس مساكن هيئة قناة السويس ع 48 .
6- منفذ بيع داخل الغرفة التجارية .
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