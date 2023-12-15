اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أماكن بيع السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو فى بورسعيد

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:00 ص
تعرف على أماكن بيع السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو فى بورسعيد المحافظ ومدير التموين
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" خدمة لمتابعيه فى محافظة بورسعيد، من خلال توضيح الأماكن التى يتم فيها بيع السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة محافظ بورسعيد لتخفيض الأسعار. 
 
وحددت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أماكن متعددة بالأسواق والمنافذ وسلاسل المحال التجارية عناوينهم كالآتى..
 
1- البزار الجديد أمام سوق السمك الحضارى الجديد بشارع الصباح  - العرب .
2- منافذ أمان أمام قصر الثقافة - المناخ .
3- منافذ أمان بسوق على - الزهور .
4- منافذ أمان بمساكن عثمان - الزهور .
5- منافذ أمان - بالعبور - بورفؤاد
6- بعض المحال التجارية نطاق منطقة أبراج محمد على - بورفؤاد
7- كا البدالين التموينيين - بالجنوب 
 
 
بالإضافة إلى 6 منافذ بيع أخرى خاصة بالشركة العامة لتجارة الجملة، وعناوينهم كالآتى..
 
1- منفذ النصر - مجمع التنمية الحضارية .
2- دلتا ماركت النورس شارع عاطف السادات مساكن اللوتس طرح البحر .
3- دلتا ماركت مصطفى كامل شارع مصطفى كامل والورشة .
4- مجمع العبور مساكن العبور بجوار صيدلية شادى بورفؤاد .
5- مجمع هيئة قناة السويس مساكن هيئة قناة السويس ع 48 .
6- منفذ بيع داخل الغرفة التجارية . 

 







بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

التموين والتجارة الداخلية

السكر الحر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة