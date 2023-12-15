اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 08:33 م
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تحقيقات × 24 ساعة..حبس متهمين بترويج مخدرات والتحقيق في تعذيب كلب بالمقطم

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 08:12 م
تحقيقات × 24 ساعة..حبس متهمين بترويج مخدرات والتحقيق في تعذيب كلب بالمقطم أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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حققت النيابات الجزئية والكلية فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها التحقيق مع المتهم بتعذيب كلب بسلاح أبيض.
 
 
ترويج مخدرات
 
أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة  بالجيزة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.
 
تعذيب كلب 
تباشر النيابة التحقيق مع عاطل لاتهامه بتعذيب كلب والتعدي عليه بسلاح أبيض، عقب رصد فيديو للمتهم يرتكب الواقعة منشور علي مواقع التواصل.
 
 
حشيش 
قررت جهات التحقيق، حبس متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة  بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.






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