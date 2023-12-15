المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى تطرح السكر الحر بسعر 27 جنيها

كتب مدحت وهبة

تفتتح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفروعها اليوم الجمعة، بالوجه القبلي لطرح السلع الغذائية وكذلك صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، كما تطرح الوزارة اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة من 20 الى 25%

على جانب آخر توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين، حيث تتيح ما يقرب من 30 صنفا من المنتجات ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة كما تتابع غرفة عمليات وزارة التموين معدلات ضخ السكر بالمنافذ التابعة لشركات الوزارة وبقالين التموين.