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القاهرة الإخبارية: 7 آلاف مصل يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 12:54 م
القاهرة الإخبارية: 7 آلاف مصل يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المسجد الاقصى
كتب محمد شعلان

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن هناك 7 آلاف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.







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