القاهرة الإخبارية: توقف شبه كامل لميناء إيلات بعد هجمات الحوثيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بتوقف شبه كامل لميناء إيلات بعد هجمات الحوثيين، وتدرس واشنطن قوة متعددة الجنسيات.
القاهرة الإخبارية: توقف شبه كامل لميناء إيلات بعد هجمات الحوثيينالجمعة، 15 ديسمبر 2023 10:31 ص
سفينة ارشيفية
كتب محمد شعلان
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