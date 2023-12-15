اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 11:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الإخبارية: توقف شبه كامل لميناء إيلات بعد هجمات الحوثيين

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 10:31 ص
القاهرة الإخبارية: توقف شبه كامل لميناء إيلات بعد هجمات الحوثيين سفينة ارشيفية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بتوقف شبه كامل لميناء إيلات بعد هجمات الحوثيين، وتدرس واشنطن قوة متعددة الجنسيات.







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه



الموضوعات المتعلقة

"أونروا": غزة أصبحت مكانا غير مؤهل للعيش

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:35 ص

الاحتلال الاسرائيلى يعلن سقوط أحد جنوده وانتشال جثة رهينة فى غزة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:11 ص

مدير عام الصحة بغزة يحذر من "مجزرة" فى مستشفى كمال عدوان

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 08:58 ص

جوتيريش: الوضع الراهن يمنع إجراء عمليات إنسانية ذات معنى فى غزة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 08:00 ص

واشنطن تضغط على إسرائيل للانتقال لـ"مرحلة جديدة" فى حرب غزة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 03:00 ص

مستشار الأمن القومي الأمريكي يناقش مع نتنياهو التحول إلى حملة أقل كثافة في غزة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 01:52 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة