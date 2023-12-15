الشباب والرياضة بالأقصر تنظم رحلات للمعابد الأثرية للمشاركين بقطار الشباب

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، فعاليات الفوج الثالث من رحلات قطار الشباب "اعرف بلدك" إلى الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه، صرح صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تتضمن الزيارات بمحافظة الأقصر للمشاركين فى قطار الشباب، زيارة ما يلي:- (الصوت والضوء بالكرنك - معابد البر الشرقي - معابد البر الغربي - جولات حرة)، وذلك بمرافقة المرشدين السياحيين والإقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر، مؤكداً على أن برنامج " اعرف بلدك " يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر، وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية، حيث تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية.

ويتم تنفيذ فعاليات قطار الشباب برعاية الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والمدينة الشبابية بالطود، بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجارى، حيث إن مشروع قطار الشباب يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية، حيث تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية، وذلك تحت إشراف جيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، وأحمد محمود علي ومحمد يحيى مشرفى قطار الشباب بالمديرية.