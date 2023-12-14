استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومى للموهبة بمراكز الشباب بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالشرقية ، استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للأداء الرياضى والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

يتم تدريب أعضاء المشروع بمراحله المختلفة ( البراعم – الناشئين - الشباب – الكبار ) على رياضات ( الجودو – التايكوندو – الملاكمة – العاب القوى – تنس الطاولة – كرة السلة – رفع الأثقال ) وذلك بالمراكز المخصصة بنوادى ومراكز شباب ( الحسينية – ديرب نجم – الزنكلون – الزقازيق بحري ) وكذلك استاد جامعة الزقازيق والصالة المغطاة ومجمع الإسكواش بمدينة الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المحافظة تضم 17 مركزا لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي منهم (6) مراكز لتدريب مرحلة الشباب و (6) مراكز لتدريب مرحلة الناشئين و(5) مراكز لتدريب مرحلة البراعم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتاُ إلى أن التدريب يتم وفقاً لخطة تدريب الاتحاد المصرى وتحت إشراف فنى من خبراء الاتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عالياً.