التضامن فى أسبوع.. توزيع 780 وحدة سكنية على من تخطوا سن 21 سنة

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 8 ديسمبر إلى 14 ديسمبر 2023 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

-وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تطلق سلسلة تدريبات للرائدات الاجتماعيات علي آثار التغيرات المناخية وسبل ترشيد استخدام موارد البيئة، وتبدأ التدريبات من محافظتي القاهرة والجيزة.

- مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تقوم بتوزيع معينات حركية وأجهزة تعويضية لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تلقي كلمة بمؤتمر الحوكمة والسياسات واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الاجتماعية، في حضور خبراء وأكاديميين بالسياسات العامة بالجامعة الأمريكية.

-المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ينفذ 121 تدريباً بإجمالي 15 جامعة و10 معاهد عليا ومتوسطة على مستوى 15 محافظة لإجمالي 8,500 طالب وطالبة.

- في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتأهيل أبناء مصر ما بعد مرحلة الرعاية اللاحقة، التضامن الاجتماعى تنتهى من توزيع 780 وحدة سكنية على أبناء مصر الذين تخطوا سن 21 سنة، وتوفر لهم سبل الدعم للاستقلال الآمن بحياتهم.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتصرح بأن المشاركة في العمليات الانتخابية شملت فئات عديدة وأعمار متباينة مما يعكس صحوة سياسية ومشاركة في الحياة العامة.

- وتوجه الرائدات بتحفيز المواطنين على المشاركة وتشكرهن على دورهن الهام في التثقيف الانتخاب، وتعلن عن توفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لمقار لجانهم الانتخابية وبطباعة البطاقات الانتخابية بطريقة "برايل" لذوي الإعاقات البصرية.

- في إطار مراجعة إنجازات نصف العام، وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعا شاملاً لفريق عمل برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى لمتابعة أعداد وتقدم المشروعات متناهية الصغر التي تم إتاحتها، وفرص التشغيل بالمصانع والشركات بهدف التمكين الاقتصادي.

- وتجتمع مع قيادات قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة وشركة اى فاينناس لمتابعة الموقف التنفيذي استكمال تسليم بطاقات تكافل وكرامة للمستفيدين، ونسبة الرد على التظلمات والشكاوى.

- في إطار تنفيذ برنامج التربية الأسرية الإيجابية، وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع منظمة يونيسف، يطلقان سلسلة من تدريبات رفع كفاءة وتنمية قدرات مقدمى الرعاية بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعاً مع الدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمناقشة إنجازات الخطة البحثية في العام 23، ومستقبل التوسع في أفرع المجلس على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي.

- وحدات التضامن بالجامعات تواصل فعاليات مبادرة الطالب المنتج لتأهيل الشباب على سوق العمل، والمبادرة تنتهي من تدريب 3700 طالب على مستوى 23 جامعة.

- القباج تشارك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في ملتقى دولي نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية حول "المكاسب والإنجازات الاجتماعية"، وتستعرض الجهود المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي:

- القباج تستقبل فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة لبحث تداعيات الوضع في غزة، وسبل دعم وحماية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

- وتشهد فعالية المرحلة الأولي لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد على النفس "الحياة بعد 18 " لجمعية وطنية،

- وتفتتح 6 حضانات دامجة وغرف التشخيص المبكر للإعاقة، والتأهيل الحسي واللغوي بمجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، وتعقد جلسة حوارية مع الاخصائيات الاجتماعيات.

- انعقاد اللجنة العليا للمسنين، واستعراض محاور الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، واتفاق بشأن مراجعة شاملة لمنهج "رفيق المسن" من الجهات المعنية لتوفير أفضل خدمة رعاية منزلية للمسنين.

- غرفة عمليات التضامن الاجتماعي تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية وتنظم جهود الرائدات الاجتماعيات، وترصد تيسير مشاركة ذوي الإعاقة وكبار السن في العملية الانتخابية.

155مكتب تأهيل متنقل، حملة وزارة التضامن الاجتماعي "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تنفذ 643 حملة على مستوى 23 محافظة، وتبدأ في توزيع البطاقات التي تم إصدارها.

- صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة توعوية لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

- القباج تدشن مرصد "وعي للتنمية المجتمعية" أول مرصد اجتماعي لحصر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، ولقياس الاتجاهات والسلوكيات في الريف والحضر، وتطلق خطة لتدريب الرائدات الاجتماعيات على جمع البيانات وعلى رسائل وعي.

- القباج السيد بيتر موليما، سفير هولندا بالقاهرة، والطرفان يستعرضان مستجدات الوضع في غزة والوضع الانسانى المتأزم، ويتفقان لوضع أولويات المساعدات الإنسانية والاغاثية المطلوبة في الوقت الحالي.

- الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، وخالد بسيوني مدير الشمول المالي بالبنك المركزي ، يفتتحان معرض ديارنا بالبنك العربى في إطار تنظيم الوزارة لسلسة معارض ديارنا بالبنوك للتوسع في تسويق المنتجات الحرفية.

- القباج، بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس البنك للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان يعقدان اجتماعاً مع عدد من المستثمرين لبحث فرص استثمارات جديدة للبنك.