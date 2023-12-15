اليوم السابع
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الأوقاف: إيفاد إمام إلى أمريكا لإحياء ليالى شهر رمضان لعام 1445هـ

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 08:28 م
الأوقاف: إيفاد إمام إلى أمريكا لإحياء ليالى شهر رمضان لعام 1445هـ وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 15 / 12/ 2023م إيفاد الشيخ مصطفى رشاد رشدي السيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية للعمل بمركز الأمة الإسلامي بسانتا كلاريتا - أمريكا  .
 
وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهة الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (17) إمامًا وقارئًا.
 
كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023م إيفاد الشيخ/ أيمن محمد فتح الله البرعي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بالمركز الثقافي الإسلامي (مسجد الأمة الإسلامية بمونتريال)  دولة كندا  .
 
وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهة الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2023م (16) إمامًا وقارئًا.
 
 
 






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