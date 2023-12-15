استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة العشرات فى قصف إسرائيلى لمدرسة تؤوى نازحين فى خان يونس

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان استشهد فجر اليوم 4 شهداء على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما أسفر قصف مدفعية الاحتلال منذ ليلة أمس وفجر اليوم على عدة أحياء في مدينة خان يونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

كما قصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18787 شهيدا ونحو 50,900 جريح، في حصيلة غير نهائية.