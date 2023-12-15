"اذهب لتناول القهوة بالخارج".. شولتس يبعد رئيس وزراء المجر عن تصويت أوكرانيا

كتبت ـ فاطمة شوقى

دعا المستشار الألمانى أولاف شولتس، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى مغادرة القاعة عند تصويت زعماء الاتحاد الأوروبي على بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا، وقالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إنه وفقا لمصادر فإن المستشار الألمانى شولتس طلب منه التوجه لتناول القهوة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المجر رفضت الموافقة على بدء المفاوضات مع أوكرانيا حول العضوية المستقبلية للاتحاد، ووصلت المناقشات معه حول هذه القضية إلى طريق مسدود، ولذلك فقد تم الاتفاق مع أوربان مسبقا على الخروج من القاعة قبل التصويت.

واقترح شولتس، أنه إذا كان أوربان لا يريد حقا الموافقة على بدء المفاوضات مع أوكرانيا، فعليه أن يفكر في مغادرة القاعة لبعض الوقت. ويعتقد المستشار الألماني، أن ذلك سيسمح لزعماء 26 دولة أوروبية باتخاذ قرار لصالح بدء المفاوضات مع كييف، وسيتمكن الزعيم المجرى من القول إنه لم يصوت لصالحه.

وذكرت الصحيفة، أنه بعد حوالي ثلاث ساعات من توقف المناقشات بين زعماء الاتحاد الأوروبي حول انضمام أوكرانيا إلى الكتلة، اقترح شولتس على أوربان: "ربما من الأفضل، أن تأخذ القهوة وتشربها خارج القاعة".

وتؤكد الصحيفة، أن استراتيجية شولتس أثارت الاستغراب والدهشة في بروكسل وخارجها، لأن أداء المستشار على المسرح الأوروبي منذ تعيينه في عام 2021 تعرض للكثير من الانتقادات، ووصفوه بأنه أقل دبلوماسية من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي أراد أن يحضر شخصيا قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن زيارته ألغيت قبل يوم واحد من بدء الفعالية.

وفي وقت سابق، أفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر، بأن بعض السفراء الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن دعوة زيلينسكي لحضور قمة الاتحاد الأوروبي لأن وجوده سيثير العداء من جانب رئيس الوزراء المجرى.