إعلام القاهرة تعلن مقترح جدول امتحانات نهاية الترم و17 ديسمبر آخر موعد للتغيير

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، برئاسة الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، جداول الامتحان المقترحة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للبرنامج العربي والبرنامج الإنجليزى وبرنامج الإعلام الرقمى.

وأوضحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن آخر موعد لتلقي طلبات تغيير الجدول 17 ديسمبر .

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أعلنت عن توقيع مذكرة تعاون مع كلية الإعلام جامعة عجمان، وذلك برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور كريم الصغير- رئيس جامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة حنان جنيد - عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة مع الدكتور حسام سلامة عميد كلية الإعلام جامعة عجمان في مجال التدريب العملي لطلبة إعلام عجمان بمركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بإعلام القاهرة في إطار صقل مهارات الطلاب في فنون الإنتاج الإعلامي الجماهيري والرقمي على يد نخبة من أمهر الخبراء في سوق الإعلام المصري والدولي باستوديوهات ومعامل الكلية المجهزة.