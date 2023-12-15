إعدام مواد غذائية خلال المرور على 71 منشأة فى حملات رقابية بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية ، خلال الأسبوع الماضى عددا من الحملات الرقابية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائى، حيث تم المرور على 71منشأة تبين أن 49 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 174 محضراً و سحب 83عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام1090كيلو من أغذية متنوعة و 865 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك