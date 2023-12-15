اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:18 م
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إعدام مواد غذائية خلال المرور على 71 منشأة فى حملات رقابية بالدقهلية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:05 م
إعدام مواد غذائية خلال المرور على 71 منشأة فى حملات رقابية بالدقهلية أعدام أغذية
الدقهلية - محمدالحبشي

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى عددا من الحملات الرقابية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائى، حيث تم المرور على 71منشأة تبين أن 49  منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 
وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 174 محضراً و سحب 83عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام1090كيلو من أغذية متنوعة و  865 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية
 
وأكد مكين  استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين
 
يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك
 
 

اعدام مواد غذائية مختلفة
اعدام مواد غذائية مختلفة

اعدام مواد غير صالحة
اعدام مواد غير صالحة

اعدام مواد
اعدام مواد

جانب من اعدام منتجات غذائية
جانب من اعدام منتجات غذائية

مراجعة تاريخ الانتاج
مراجعة تاريخ الانتاج

منتجات منتهية الصلاحية
منتجات منتهية الصلاحية

 







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