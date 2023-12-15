أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الجنيه الذهب يصل إلى 23040 جنيها لأول مرة

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 15-12-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر الجنيه الذهب في السوق المصري، اليوم الجمعة، بمنتصف التعاملات مسجلاً أكثر من 23 ألف جنيه- لأول مرة- بدون إضافة مصنعية، وتأكيد وزير المالية، أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما.

سعر الجنيه الذهب فى مصر يتجاوز 23 ألف جنيها بدون مصنعية شهد سعر الجنيه الذهب في السوق المصري، اليوم الجمعة، ارتفاعًا بمنتصف التعاملات مسجلاً أكثر من 23 ألف جنيه- لأول مرة- بدون إضافة مصنعية، بعد أن سجلت أسعار الذهب تغيرات عدة على مدار الأيام القليلة الماضية. شهد سعر الجنيه الذهب في السوق المصري، اليوم الجمعة، ارتفاعًا بمنتصف التعاملات مسجلاً أكثر من 23 ألف جنيه- لأول مرة- بدون إضافة مصنعية، بعد أن سجلت أسعار الذهب تغيرات عدة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المصري 23040 جنيها، ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين 250 إلى 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة وكذلك كون الجنيه الذهب مغلف من عدمه.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2880 جنيها للجرام عيار 21 شهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا في جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات فوق 2030 دولارا، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2880 جنيها، وعيار 24 سجل 3291 جنيها، وعيار 18 سجل 2469 جنيها، وعيار 14 سجل 1893 جنيها. شهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا في جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات فوق 2030 دولارا، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2880 جنيها، وعيار 24 سجل 3291 جنيها، وعيار 18 سجل 2469 جنيها، وعيار 14 سجل 1893 جنيها.

السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب وعودته للتداول فوق المستوى 2000 دولار هو التغير الكبير في السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي قام خلال اجتماعه يوم أمس بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50% ليشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وزير المالية: ترشيد الإنفاق لا يسرى على الصحة والتموين وتكافل وكرامة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة». أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».

أكد الوزير، أن النظم المالية المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة، وتمكننا من ترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية، والحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% بنهاية العام المالي الحالي.



وفد مستثمرين صينيين يتفقدون وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة سلام (1) مستثمرون صينيون يدرسون فرصًا استثمارية بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام" استقبل المهندس طارق جمال الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وفدًا من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددًا من المستثمرين الصينيين، لبحث أوجه التعاون، ودراسة الفرص الاستثمارية بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز. استقبل المهندس طارق جمال الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وفدًا من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددًا من المستثمرين الصينيين، لبحث أوجه التعاون، ودراسة الفرص الاستثمارية بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

وفي مستهل الزيارة، أجرى الوفد جولة بمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة، وذلك لدراسة إمكانية تنفيذ استثمارات على المياه المرتجعة reject " المتبقية بدون تحلية بعد اتمام عملية التحلية" بالمحطة، للاستفادة منها في عددٍ من المشروعات.

واستكمل الوفد جولته بزيارة المنطقة السكنية بمدينة بورسعيد الجديدة، ودراسة إمكانية توفير سكن للموظفين والعاملين بالمصنع المزمع إنشاؤه باستثمارات صينية، بجانب الاطلاع على مشروعات الخدمات التي تشمل مدرسة، ومركزا طبيا، وسوقا تجارية، وناديا اجتماعيا، وحضانة.