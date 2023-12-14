اليوم السابع
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4 تعليمات يجب اتباعها عند اكتشاف رائحة غاز بالمنزل .. تعرف عليها

الخميس، 14 ديسمبر 2023 04:00 ص
4 تعليمات يجب اتباعها عند اكتشاف رائحة غاز بالمنزل .. تعرف عليها عداد الغاز الطبيعى
كتبت – مروة الغول

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ماذا أفعل عند اكتشاف رائحة غاز بالمنزل؟ تساؤل يتبادر إلى أذهان الجميع، ويرصد اليوم السابع عددا من التعليمات والإرشادات للحفاظ على السلامة لجميع الأفراد بالمنزل في حال وجود تسريب أو اكتشاف رائحة  للغاز بالمنزل، حيث إنه في هذه الحالة لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء سواء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو إشعال أعواد الثقاب وتتضمن أهم الإرشادات والتعليمات الأتى:
 
1- إخلاء المنطقة من جميع الأشخاص.
 
2- إحكام غلق صمام الغاز.
 
3- إطفاء مصادر الإشعال القريبة.
 
4- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب.
 
5- الاتصال بخدمة طوارئ الغاز على الرقم 129 وذلك من أجل القيام باكتشاف التسريب والعمل على إصلاحه فوراً.






الغاز

غاز

الغاز الطبيعى

رائحة الغاز




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