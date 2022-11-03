اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التصرف فى 19 ألف أسطوانة غاز منزلى وتجارى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت أجهزة وإدارات مديرية التموين بمحافظة بنى سويف، تحت إشراف المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة ، بحملات متفرقة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استهدفت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحلات وكافة الأنشطة التجارية ، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة، ومواجهة التلاعب أو الغش التجاري ،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة والجهات المختصة من الصحة والطب البيطري ومباحث التموين وحماية المستهلك وغيرها من الجهات.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط معملين ألبان بدون ترخيص بداخلهما 9 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك ، و3 طن جبن وطن ملح طعام و500كجم نشأ ونصف طن سمن نباتي غير معلوم المصدر وبدون بيانات، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب تحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز للتصرف في 18 ألفا 399 أسطوانة بوتاجاز منزلية و765 أسطوانة تجارية من حصص البوتاجاز الخاصة بها، علاوة على ضبط 100 كرتونة شيبسي ، 150 علبة سجائر و10 أكياس تبغ، غير معلومة المصدر، فضلا عن ضبط تنك به كمية 200لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، وكذلك التحفظ على 40كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، وتحرير المحاضر اللازمة.

فيما تم تحرير 54 محضرا لمخالفات تموينية بالمحال التجارية والمخابز البلدية، والتي تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين في مجال الأغذية من الأمراض المعدية، وبيع سجائر بأزيد من السعر المدون عليها، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، وتم تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.

من جهته أوضح وكيل التموين، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ،يتم تكثيف الحملات "صباحي ومسائي"، لرصد أماكن تخزين السلع سواء كانت سلع غذائية أو غير غذائية لمنع حجبها عن التداول أواحتكارها لزيادة أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ، ضمن خطة المديرية لمراقبة الأسواق وتأمين وصول السلع للمواطنين بالجودة المطلوبة السعر المناسب.