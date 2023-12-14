وزارة الرى توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى

كتبت أسماء نصار

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وألفارو ايرانزو السفير الإسبانى بالقاهرة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى، من أجل التنمية بمملكة إسبانيا لدعم مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر".

وأوضح سويلم أن توقيع هذه المذكرة يأتى فى ظل رغبة مصر وإسبانيا فى تعزيز وتنمية التعاون المشترك فى مجال الموارد المائية والاستفادة من الإمكانيات الفنية التى يمتلكها الطرفان فى مجال الموارد المائية، بما يخدم الاهتمامات المشتركة ويساهم فى تنمية الموارد المائية وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على شعبى مصر وإسبانيا.

وأضاف أن التعاون بين الطرفين يهدف لتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة استخدام مياه الري وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن.

كما تهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة بالبلدين والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني، واختيار منطقة بإحدى المحافظات (المنيا - المنوفية - القليوبية – الإسماعيلية - السويس) لتنفيذ منطقة تجريبية متوسطة الحجم للري الحديث ، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مسئولة عن متابعة أنشطة التعاون الثنائي ، وتوفير التدريب اللازم وبناء قدرات العاملين بالوزارة على تنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث ، وتشكيل فريق خبراء مشترك من الجانبين وتبادل زيارات الخبراء لنقل وتبادل المعرفة في مجال إدارة المياه.