اليوم السابع
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وزارة الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا غدًا منها 12 جديدًا و4 صيانة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 10:16 ص
وزارة الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا غدًا منها 12 جديدًا و4 صيانة مسجد - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا غدا الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى الآن 399 مسجدًا منها 308 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و91 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد 11421 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و552 مليون جنيه.

أولًا.. مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الفيوم
 مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا
 مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب
مديرية أوقاف الدقهلية
 مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد  
 مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد
مديرية أوقاف الجيزة
 مسجد التقوى – كفر بركات - العياط 
 مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف 
مديرية أوقاف البحيرة
 مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات
 مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
 مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم
مديرية أوقاف سوهاج
 مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة 
 مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج
مديرية أوقاف الشرقية 
 مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم

ثانيًا.. مساجد الصيانة

مديرية أوقاف القاهرة
 مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة  
مديرية أوقاف الوادي الجديد
 مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
 مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي  
مديرية أوقاف الأقصر
مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية






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خطبة الجمعة



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