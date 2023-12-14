وزارة الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا غدًا منها 12 جديدًا و4 صيانة

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا غدا الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى الآن 399 مسجدًا منها 308 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و91 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد 11421 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و552 مليون جنيه.



أولًا.. مساجد الإحلال والتجديد مديرية أوقاف الفيوم

مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا

مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الدقهلية

مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد

مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد

مديرية أوقاف الجيزة

مسجد التقوى – كفر بركات - العياط

مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف

مديرية أوقاف البحيرة

مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات

مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف كفر الشيخ

مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم

مديرية أوقاف سوهاج

مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة

مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج

مديرية أوقاف الشرقية

مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم



ثانيًا.. مساجد الصيانة مديرية أوقاف القاهرة

مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة

مديرية أوقاف الوادي الجديد

مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط

مديرية أوقاف أسوان

مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي

مديرية أوقاف الأقصر

مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية