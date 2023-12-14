اليوم السابع
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الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:27 م
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هيئة الدواء المصرية توجة رسالة هامة لمرضى السكر.. اعرف التفاصيل

الخميس، 14 ديسمبر 2023 12:30 م
هيئة الدواء المصرية توجة رسالة هامة لمرضى السكر.. اعرف التفاصيل هيئة الدواء المصرية توجة رسالة هامة لمرضى السكر
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية، من المهم فحص نسبة السكر في الدم إذا كان المريض يعانى من الأعراض التالية.
 
•زيادة العطش أو الجوع الزائد.
 
•كثرة التبول.
 
•صداع أو عدم وضوح الرؤية.
 
وتابعت هيئة الدواء المصرية، بالنسبة للمصابين بداء السكري يعتبر مقدمو الرعاية الصحية عادةً أن مستويات السكر في الدم التي تزيد عن 180 مجم / هي ارتفاع نسبة السكر في الدم.
 
واستكملت، لا يشعر معظم مرضى السكري بأعراض حتى يصل مستوى السكر إلى 250 ملجم / أو أعلى.. ونبهت هيئة الدواء المصرية أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يشكل خطورة على صحتك على المدى القصير والطويل.
 






هيئة الدواء

السكر

مستوى السكر في الدم

المصابين بالسكر



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