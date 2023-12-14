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مشاجرة بين بوسى وطليقها تنتهى فى قسم الشرطة.. القصة كاملة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 11:16 ص
مشاجرة بين بوسى وطليقها تنتهى فى قسم الشرطة.. القصة كاملة بوسى
كتب أحمد حسني

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مشاجرة بين الفنانة بوسي وطليقها هشام ربيع، داخل أحد الفنادق بمنطقة التجمع الأول، انتهت داخل أقسام الشرطة، اليوم السابع يرصد فى النقاط التالية القصة من بداياتها لنهايتها.
 
-الفنانة بوسي اتهمت طليقها بالتعدى عليها داخل أحد الفنادق، ما تسبب فى التشاجر معه، فيما اتهمها طليقها بسرقة بعض الدولارات والتعدى عليه.
 
الفنانة بوسى وطليقها حرر كلا منهما محضرا ضد الآخر فى قسم شرطة التجمع الأول.
 
- بعد تفريغ كاميرات المراقبة أتضح وجود مشاجرة بين الطرفين.
 
- قبل قرار حجزهما قرر الطرفان التنازل وإثبات التصالح في محضر رسمي.
 
- تم انتهاء الواقعة بين الطرفين وانصرافهما من قسم الشرطة.
 






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