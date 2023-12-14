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مشاجرة الليل وآخره بين بوسى وطليقها.. اتهامات بالسرقة والتعدى فى محاضر رسمية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 12:53 م
مشاجرة الليل وآخره بين بوسى وطليقها.. اتهامات بالسرقة والتعدى فى محاضر رسمية بوسى
كتب أحمد حسني

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انتهت المشاجره التى وقعت بين الفنانة بوسى وطليقها هشام ربيع، بالتصالح بين الطرفين، بعد أن تنازل كلا منهما عن المحضر الذى حرره ضد الآخر.
 
بداية الواقعة كانت داخل فندق بمنطقة التجمع الأول، بعدما دخل هشام ربيع طليق الفنانة بوسى إلى الفندق الذى تتواجد فيه الفنانة بوسى، وبدأ كلامهما فى التشاجر مع الآخر.
 
اتهم هشام ربيع طليقته بوسى بسرقة مبلغ من الدولارات، فيما أنكرت الفنانة ذلك وسط ذهول من رواد الفندق.
 
التشاجر بين بوسى وطليقها لم يتوقف إلى أن قررت الفنانة اللجوء للشرطة، وهو أيضا ما فعله طليقها بتحرير محضر سب وقذف، فيما حررت الفنانة محضر تعدى عليها من قبل طليقها.
 
قبل حجز الطرفين لوجود محضرين ضد بعضهما، قررت بوسى وطليقها التنازل بالتصالح بعد تصعيد الأمر إلى دعاوى الحبس والمحكمة.






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