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مستشار الرئيس الفلسطينى: قطاع غزة يعيش فى كارثة إنسانية حقيقية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 09:37 م
مستشار الرئيس الفلسطينى: قطاع غزة يعيش فى كارثة إنسانية حقيقية محمود الهباش
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن كل الأوضاع الإنسانية خطيرة في غزة، وهناك افتقار لكل مقومات الحياة الإنسانية ، ولا مواد غذائية تكفى.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"لا يوجد دواء ولا مياه صالحة للشرب ولا معدات طبية ولا قدرة للمستشفيات في التعامل مع الكوارث التي يعيشها أهالى غزة وهناك حصار كامل للقطاع".

وتابع محمود الهباش :"منع دخول ما يكفى من الاحتياجات الإنسانية واستمرار القصف والعدوان اليومى وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ".

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مستشفيات شمال غزة متوقفة عن العمل، والإرهاب الاسرائيلى مستمر ضد الشعب الفلسطيني، وقطاع غزة يعيش في كارثة إنسانية حقيقية، والإدارية الأمريكية تتبنى العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل .

 







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