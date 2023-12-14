وزارة العمل: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد وسوهاج

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، بدأت دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين علي مهن التفصيل والخياطة لعدد 11 متدربة، وكهرباء التوصيلات والتركيبات لعدد 10 متدربين، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك التي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب في القرى والجوع بالمحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهني لتأهيلهموتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، واضاف أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية نفذت حملة لحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة ( جامعة الوادى الجديد - مجمع المصالح الحكومية المميكن ومنشأت أخرى ) تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية لتلك الفئة، مؤكدا استمرار المديرية وأجهزتها فى استكمال عمليات التسجيل على أرض الواقع لشمول تلك العمالة بمظلة الحماية والرعاية وتوفير الحياة الكريمة لها.

كما أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بمحافظة سوهاج قامت بها إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، بالتعاون مع مكتب عمل سوهاج ومكتب السلامة والصحة المهنية بسوهاج لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة، حيث جرى التفتيش بمدينة سوهاج الجديدة على 3 مشروعات لإنشاء كومبوندات وتجمعات سكنية ومدرسة، وبلغ عدد العمال الذين تم حصرهم واستكمال بياناتهم 246 عامل غير منتظم بالتنسيق مع جهاز مدينة سوهاج الجديدة باعتباره الجهة المسندة لتلك العمليات ، كما جرى التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة استيفاء كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المشروعات حفاظاً على أرواح العمال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة ، حيث أكد الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج في تقرير للوزارة ان الإدارة المختصة قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة سوهاج الجديدة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها، منوهاً إلى إستمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم.