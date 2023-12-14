محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لوضع إكليل زهور على تمثال حيدر علييف

ويعتبر حيدر علييف هو من أسس دولة أذربيجان وكان رئيسًا لها بناء على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية كبيرة بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالًا للزعيم الراحل فى حديقة أطلق عليها اسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" فى ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التى وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.
وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالضيوف عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوى الذى تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية، كما أهدى محافظ القليوبية درع المحافظة للسفير ألخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، تقديرا لدعمه المستمر لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين معربا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحى، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور سيمور ناصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية حكومة وشعبا مساندة مصر المستقبل فى كل خطواتها، مشيرا أنه لمس من سائر المسئولين فى الحكومة الأذربيجانية تقديرهم واعتزازهم بالقيادة السياسية المصرية، مقدما الشكر إلى المحافظ لاهتمامه بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر، مشيرا إلى أن بلاده نجحت فى التآخى بين محافظة أبشرون بأذربيجان والقليوبية فى مصر.
خلال الجولة
جانب من اللقاء
محافظ القليوبية خلال استقبال سفير أذربيجان بالقاهرة
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