محافظ القليوبية: موقف كفر شكر الجديد يستوعب 300 سيارة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة كفر شكر، حيث تفقد خلالها مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر بتكلفة 7 ملايين جنيها، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية، بعد الانتهاء من إنشائه بالكامل وتسليمه لمديرية الزراعة بالمحافظة ويتكون المبني من أربعة طوابق على مساحة 400 متر، يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة، وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر.

وأكد المحافظ، أنه جاري التنسيق لإنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلاً عن تجديد مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الاجراءات اللازمة للبدء خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

وجدير بالذكر أن المشروعين بدأت أعمال تنفيذها بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر على مساحة 4200م2، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.

كما تفقد محافظ القليوبية، أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم والتي تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر وتعد هذه المحطة من أضخم محطات المياه في محافظة القليوبية، حيث صممت وفق أحدث المقاييس العالمية وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة إلي 470 مليون جنيه، كما يتم العمل الأن علي قدم وساق لإنهاء أعمال تغيير شبكة المياه بالكامل والتي تصل أطوالها إلي 52 كيلو متر تم تنفيذ 15 كيلو متر وتصل تكلفة الشبكة إلي 350 مليون جنيه.

وشددَّ "الهجان" على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة أخر العام الجاري، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 95% من إجمالي أعمال المحطة المدنية، وجاري توريد الكهروميكانيك، كما اطمأن من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جاري الانتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد أعمال الرصف التي تتم بمدينة كفر شكر، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والحد من وقوع الحوادث بمختلف مُدن وأحياء المحافظة.

حيث تابع الهجان أعمال الرصف الجارية بـ5 شوارع رئيسية وفرعية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2023 – 2024، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ومنها شارع التحرير (قصر الثقافة) والذي يبلُغ طوله 375 متر بعرض 6 متر حيث تم رصفه بالكامل ووضع الطبقة السطحية، كما تفقُد شارع البنك الأهلي بطول 320 متر، حيث يتم وضع الطبقة السطحية بالشارع، بالإضافة إلى تفقد شارع البنك الزراعي بطول 180 متر وعرض 7 أمتار، وشارع حسن عامر بطول 200 متر وعرض 8 متر، وشارع سالم دقدوقة بطول 180 متر وعرض 8 أمتار، وتابع المحافظ أعمال وضع الطبقة السطحية لتلك الشوارع ورفع مطابق الصرف الصحي.

ووجه "محافظ القليوبية"، بضرورة تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطُرق التي يتم رصفها وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقة في الأعمال لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف، مع تكثيف التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة.



الإدارة الزراعية بكفر شكر



المحطة من الداخل



جانب من جولة المحافظ



خلال الجولة



خلال تفقد الإدارة الزراعية بكفر شكر



محطة مياه المناة بكفر شكر