محافظ الإسكندرية: الانتهاء بنسبة 100% من 4 مشروعات خدمية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، الانتهاء بنسبة 100% من المشروعات فى 4 قطاعات تنموية وخدمية بالقُرى التي يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها، وشملت القطاعات (قطاع التنمية المحلية – وقطاع الشباب والرياضة – وقطاع التعليم – والقطاع الزراعي).

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقُرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

وفيما يتعلق بقطاع التنمية المحلية أكد المحافظ؛ الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات خدمية، يضم كل مجمع (وحدة محلية- شهر عقاري – سجل مدني – وحدة تضامن اجتماعي – مكتب تموين – مكتب بريد – مجلس محلي – مركز تكنولوجي) بما يوفر الجهد والوقت للمواطنين.

أما فيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 6 مراكز شباب وهي (مركز شباب أبو عليوه، مركز شباب بهيج، مركز شباب الغربانيات، مركز شباب أبو صير البحري، مركز شباب أبو صير القبلي).

كما أوضح الشريف؛ أنه تم الانتهاء من 22 مشروعًا خاصًا بقطاع التعليم ما بين إنشاء جديد، وتوسعات، فضلًا عن رفع كفاءة وصيانة 16مدرسة بقُرى حياة كريمة.

كما تم الانتهاء من إنشاء عيادة بيطرية بقرية بهيج نظرًا لحاجة الأهالي لوجود عيادة بيطرية تخدمهم، وتسهم بشكل ملحوظ في خدمة أكبر عدد من مربي الماشية وتقديم الخدمات البيطرية لهم بما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية.

وأكد أن الإسكندرية تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ ما تسعى إليه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"من التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا وتنفيذ كافة الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان“ حياة كريمة ”لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.