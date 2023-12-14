وزارة العمل: تدريب فتيات الإسكندرية على 4 مهن يحتاجها سوق العمل

كتبت آية دعبس

تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، الدورات التدريبية المجانية للسيدات على مهن الكوافير والتجميل، والمشغولات اليدوية الجلدية بمركز التدريب المهنى بالحضرة، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، وذلك فى مركز تدريب مهنى محرم بك، والتى يجرى تنفيذها فى ضوء بروتوكول التعاون بين الوزارة، وشركاء دوليين ومحليين فى برنامج تدريب مهنى مجانى على مهن يحتاجها سوق العمل تستفيد منه السيدات بالمحافظة، فى إطار البرنامج الإقليمى المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين"وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادى للمرأة فى مصر" بالشراكة بين وزارتى العمل والتعاون الدولى، والمجلس القومى للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولي"سيدا"، وسفارة السويد بالقاهرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية فى تقريره للوزارة، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة وتمكينها اقتصاديًا وتفعيل دورة وحدة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتنمية مهارات وقدرات الفتيات فى التدريب، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين فى العمل، واضاف وكيل المديرية أنه تابع بدء تدريب 14 متدربة على مهنة المشغولات اليدوية والجلدية والتجميل وتصفيف الشعر لـ20 سيدة، والتفصيل وخياطة لعدد 19 متدربة، بمركز تدريب مهنى الحضرة، كما يجرى تدريب 28 متدربة على مهنة صيانه المحمول، ومهنة التفصيل والخياطة 23 متدربة بمركز مهنى محرم بك.

ونوه إلى أن مدة التدريب 3 أيام على المهارات الأساسية للتدريب ثم يتبعها 20 يوما للتدريب العملى لكل مهنة، وتحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من المديرية وشركة قدرة للتنمية والتدريب بعد انتهاء التدريب، كما رافقه خلال جولة المتابعة ايفيت مدير إدارة التدريب، وحنان مدير مركز محرم بك، ونورا مدير مركز الحضرة.

وأعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة سوهاج شهادات إتمام التدريب المهني على 4 دورات تدريبية مجانية استفاد منها 80 متدرب ومتدربة، وذلك بواقع دورتين الخياطة والتفصيل، ودورة على المشغولات اليدوية، ودورة فى مجال صيانة المحمول، بمركزى التدريب المهنى طهطا والكوثر، حيث يتم توفير التدريب على تلك المهن وتوفير كافة المواد الخام اللازمة للتدريب والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل طوال مدة التدريب، وتوفير الأدوات الكتابية وزى التدريب لكل متدرب، وتحت إشراف المدربين المعتمدين من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وفقا للمنهج التدريبى المعتمد.

وأوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج أن تلك التدريبات تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة الدورات التدريبية المجانية التى تنفذها الوزارة من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لها بالمديريات بالمحافظات وزيادة عددها لتستوعب كل الشباب الراغب فى التدريب للحصول على عمل لائق فى الداخل أو الخارج، وأضاف مدير المديرية أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 4 دورات تدريبية، منها 3 دورات فى طهطا وأخرى فى مركز الكوثر على مهن الخياطة والتفصيل دورتين مدة الدورة 200 ساعة تدريبية، والمشغولات اليدوية دورة مدتها 100 ساعة، وصيانة المحمول دورة مدتها 100 ساعة تدريبية، كما تضمن التدريب ندوات عن ريادة الأعمال بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، وكذلك ندوات حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحقوق العمال وواجباتهم والتمكين الاقتصادى للمرأة.