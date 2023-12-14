متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى: توقف المستشفيات بشكل كامل فى غزة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عبد الجليل الحنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الصحى صعب للغاية سواء في شمال غزة أو في غزة أو جنوب غزة وكل منطقة لها خصوصيتها من حيث المعوقات.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك انقطاع لخدمات الإسعاف في وسط غزة وشمال غزة.

وأوضح عبد الجليل الحنجل، أن هناك توقف للمستشفيات بشكل كامل بسبب توقفها عن الخدمة ونقص المعدات أو قصفها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى: "لدينا في جنوب غزة عجز كبير في المستشفيات بسبب حضور عدد كبير للغاية من المصابين في المستشفيات بجانب نازحين بالآلاف إلى المستشفيات وهو ما زاد من المشكلات ، حيث إن التقديرات الرسمية للنازحين تتحدث عن 1,8 مليون نازح في غزة.