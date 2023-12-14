لو مريض سكر.. اعرف كمية الكربوهيدرات المطلوبة فى طعامك عشان صحتك

كتبت إيناس البنا

مرض السكر أحد الأمراض المزمنة التى يحدث فيها ارتفاع مستوى نسبة السكر فى الدم، وينقسم إلى نوعين: مرض السكر من النوع الأول ومرض السكر من النوع 2.

مرض السكر من النوع الأول هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس وتدميرها، مما يتطلب علاجًا بالأنسولين مدى الحياة.أما مرض السكري من النوع الثاني فيتميز بمقاومة وضعف إنتاج الأنسولين، وغالبًا ما يرتبط بعوامل نمط الحياة.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يساعد اتباع نظام غذائى صحى على ضبط مستويات السكر، وأحد أهم الأطعمة التى يجب مراقبتها باستمرار الكربوهيدرات.

توصيات الجمعية الأمريكية للسكر ( (ADA) تنص على حصول مرضى السكري على حوالي 45٪ من سعراتهم الحرارية من الكربوهيدرات، ولكن يجب أن تكون بضوابط ونسب معينة .



يمكن لمريض السكر اتباع أحد الحميات التالية: نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات: العديد من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تقيد تناول الكربوهيدرات إلى 50-100 جرام.

النظام الغذائي المعتدل للكربوهيدرات: قد يوفر النظام الغذائي المعتدل للكربوهيدرات 130-220 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا.

تشمل أمثلة الكربوهيدرات البسيطة: السكر الخام والسكر البني وشراب الذرة وشراب الذرة عالي الفركتوز والجلوكوز والفركتوز والسكروز ومركز عصير الفاكهة.

أما الحبوب الكاملة فتشمل الكربوهيدرات المعقدة، وتشمل الأرز البني، الشعير، البرغل، الشوفان، الأرز البري، القمح ، البليلة.

الكمية المناسبة من الكربوهيدرات للأكل مع ضرورة تجنب أيضًا الحبوب المكررة والدقيق الأبيض ودقيق الذرة منزوع البذور والخبز الأبيض والأرز الأبيض.

يُنصح معظم البالغين المصابين بداء السكري بتناول حوالي 45-60 جرامًا من الكربوهيدرات لكل وجبة و15-30 جرامًا من الكربوهيدرات لكل وجبة خفيفة.